В матче чемпионата Беларуси БГК на своей площадке разгромил «Гомель» (40:21).

Отметим, что гости первые 15 минут матча провели в меньшинстве из-за «правила левши». Этот отрезок поединка завершился со счетом 11:3 в пользу брестчан.

«Правило «левши белоруса в первые 15 минут матча» предстало в Бресте во весь рост своей абсурдности. «Гомель» за неимением подходящего кандидата на эту роль вынужден был рубиться с БГК четверть часа в меньшинстве.

Сергей Цыганков попытался все это снивелировать игрой без вратаря. Все это привело к тому, что к 11-й минуте на табло уже горели внушительные 8:1 в пользу БГК. Самым неожиданным эпизодом этой фазы стал семиметровый в исполнении Сергея Шиловича. Наш левша (еще в рамках своих 15 минут!) четко пробил с точки!» – сообщил официальный сайт БГК.