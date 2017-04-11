Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко оценил игру команды в матче с «Гомелем» (40:21).

«Счет говорит сам за себя – выиграли 19 мячей у третей команды чемпионата Беларуси. Конечно, очень жаль, что в первые 15 минут они играли без одного гандболиста. Учитывая, что не было левши. Думаю, это еще раз подтверждает то, что подобное решение было не очень правильное и не очень продуманное. Молодым гомельским ребятам лучше играть против нашей команды и получать опыт. Чем за первые 15 минут проиграть 1:10. К этому времени матч был сделан.

Мы настраивались очень серьезно на этот матч, готовились к нему. В итоге у гостей минус один игрок в первые 15 минут. Естественно, дальше «Гомелю» было сложно бороться.

Но они молодцы. После перерыва вышли, сыграли неплохо. Мы пытались задействовать всех игроков. Попытались дать больше времени Ященко, которому пока не хватает игровой практики. Сегодня он немного нервничал, так как играл против своей бывшей команды. Очень хотел проявить себя. Думаю, это и не дало ему сыграть более раскованно. Надеемся, что у Черепенько сегодня была не самая лучшая игра. Думаю, в следующих матчах он прибавит. Сегодня во втором тайме он практически отсутствовал в воротах…

Остальные сыграли неплохо. Молодцы. Настроились, не расслабились. Это очень важно. Единственная неприятность – это травма Остроушко. По предварительным прогнозам – неутешительная», – сказал Бебешко.

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