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Агент Сергей Новиков: «Посмотреть Фамейе и Торреса на субботнюю игру «Динамо» с БАТЭ в Брест приедут из московского топ-клуба»
12.04.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агент полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торреса Сергей Новиков рассказал об интересе московских клубов к футболисту.
«На субботнюю игру «Динамо» с БАТЭ в Брест приедет руководитель селекционной службы одного московского топ-клуба. Он хочет живьем посмотреть на Фамейе и, конечно, Торреса», – сказал Новиков.
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Агент Сергей Новиков: «Посмотреть Фамейе и Торреса на субботнюю игру «Динамо» с БАТЭ в Брест приедут из московского топ-клуба»
Агент полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торреса Сергей Новиков рассказал об интересе московских клубов к футболисту.
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