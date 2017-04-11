Агент полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торреса Сергей Новиков рассказал об интересе московских клубов к футболисту.

«На субботнюю игру «Динамо» с БАТЭ в Брест приедет руководитель селекционной службы одного московского топ-клуба. Он хочет живьем посмотреть на Фамейе и, конечно, Торреса», – сказал Новиков.

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