﻿ Агент Сергей Новиков: «Посмотреть Фамейе и Торреса на субботнюю игру «Динамо» с БАТЭ в Брест приедут из московского топ-клуба». 21.by
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Агент Сергей Новиков: «Посмотреть Фамейе и Торреса на субботнюю игру «Динамо» с БАТЭ в Брест приедут из московского топ-клуба»

12.04.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торреса Сергей Новиков рассказал об интересе московских клубов к футболисту.

«На субботнюю игру «Динамо» с БАТЭ в Брест приедет руководитель селекционной службы одного московского топ-клуба. Он хочет живьем посмотреть на  Фамейе и, конечно, Торреса», – сказал Новиков.

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Агент Сергей Новиков: «Посмотреть Фамейе и Торреса на субботнюю игру «Динамо» с БАТЭ в Брест приедут из московского топ-клуба»

 
Теги: Брест
 
 
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Агент полузащитник брестского «Динамо» Леандро Торреса Сергей Новиков рассказал об интересе московских клубов к футболисту.

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