Сегодня в рамках заключительного игрового дня регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей. Главная интрига заключается в определении седьмого и восьмого участников плей-офф от Восточной конференции. В играх с участием претендентов на 7-8 места «Чикаго» примет «Бруклин», «Индиана» дома встретится с «Атлантой», «Майами» – с «Вашингтоном».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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