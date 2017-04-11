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НБА. «Индиана» – «Атланта», «Майами» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

12.04.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках заключительного игрового дня регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей. Главная интрига заключается в определении седьмого и восьмого участников плей-офф от Восточной конференции. В играх с участием претендентов на 7-8 места «Чикаго» примет «Бруклин», «Индиана» дома встретится с «Атлантой», «Майами» – с «Вашингтоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Вашингтон
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Бруклин
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Даллас
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Миннесота
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Денвер
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Кливленд – Торонто
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

Орландо – Детройт
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

Индиана – Атланта
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Бостон – Милуоки
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Нью-Йорк – Филадельфия
Дата проведения
13 апреля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Юта – Сан-Антонио
Дата проведения
13 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Сакраменто
Дата проведения
13 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Лейкерс
Дата проведения
13 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

Портленд – Новый Орлеан
Дата проведения
13 апреля, 05.30, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках заключительного игрового дня регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей.

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