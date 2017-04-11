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НБА. «Индиана» – «Атланта», «Майами» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
12.04.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках заключительного игрового дня регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей. Главная интрига заключается в определении седьмого и восьмого участников плей-офф от Восточной конференции. В играх с участием претендентов на 7-8 места «Чикаго» примет «Бруклин», «Индиана» дома встретится с «Атлантой», «Майами» – с «Вашингтоном».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках заключительного игрового дня регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей.
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