|
Роналду стал первым игроком, забившим 100 голов в еврокубках
12.04.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1, второй тайм).
32-летний португалец стал первым футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках. Для этого Роналду понадобилось 143 встречи.
На втором месте рейтинга по этому показателю находится футболист «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого 97 голов в 118 играх.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1, второй тайм).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии