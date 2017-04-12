Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос поделился эмоциями после поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:3) и рассказал о взрыве возле автобуса немецкой команды, который случился за день до матча.

«В первую очередь я рад, что жив. Это был самый тяжелый день в моей жизни, и я надеюсь, что никому не придется испытать это на себе. После случившегося я не могу думать об игре.

Люди из УЕФА должны понять, что мы не животные. Мы – люди, у которых есть семьи, дети и дома. Я рад, что никто не пострадал и все остались живы.

Сегодня всем было очень тяжело думать о матче, выйти на поле. Надеюсь, что это больше ни с кем не повторится, что это в последний раз.

Мы поговорим с тренером и президентом, но мы не можем ничего сделать. Повторюсь: я почувствовал себя как животное, а не как человек. Тот, кому не пришлось пережить подобное, не может понять, насколько это серьезное событие для нас», – сказал Папастатопулос.