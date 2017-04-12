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Томас Тухель: «УЕФА обошлась с нами так, будто в автобус просто банку пива кинули»

13.04.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель раскритиковал решение УЕФА перенести первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:3). 

«Нас даже никто не спрашивал (о переносе матча – прим.), просто проинформировали, что УЕФА приняла такое решение в Швейцарии. Мы чувствовали себя паршиво.

Спустя несколько минут после атаки их только и волновало, проводить матч или нет. С нами обошлись так, будто в автобус просто банку пива кинули. Чувствуешь бессилие.

Такое ощущение, что у нас просто есть какая-то функция, а все остальное не имеет значения. Мы вышли из автобуса, Бартру увезли на скорой, и тут мы узнаем об этом решении. Ничего хорошего мы не почувствовали».

Тренер также прокомментировал ход и результат матча.

«Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Первый гол нам забили из офсайда, второй гол Бендер забил в свои ворота, а в третьем мы сами допустили ошибку. Это почти что два автогола и один – ошибочный.  

После перерыва мы хотели придавить соперника и знали, что у нас будут шансы с увеличением разрывов между линиями. К сожалению, нам сегодня совсем не везло.

Игроки «Монако» сыграли очень эффективно. Не нужно забывать и о нашей кадровой ситуации: многие игроки не смогли сыграть, у нас не набралось игроков на скамейку запасных. Это совершенно абсурдная ситуация», – приводит слова Тухеля твиттер «Боруссии» Дортмунд.

 

 
 
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель раскритиковал решение УЕФА перенести первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:3).

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