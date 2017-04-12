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Артем Кулак: «После игр против «Вардара» и «Райн Левен» стали поступать предложения из других чемпионатов»
13.04.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Разыгрывающий БГК имени Мешкова Артем Кулак в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу сообщил о заинтересованности зарубежных клубов.
– Недавно ты продлил контракт с БГК. Были другие варианты?
– Да. После тех хороших игр против «Вардара» и «Райн Левен» стали поступать предложения из других чемпионатов. Если раньше никто меня не знал, то уже обратили внимание.
– Из каких стран звали?
– Из разных. Германия? В том числе.
– Почему тогда снова остановился на брестском варианте?
– Решил, что если дело пошло, то надо за это держаться. Становиться гандболистом более стабильным. Тем более играю дома, здесь хорошие отношения в коллективе. Почему бы не остаться, не закрепить навыки? А потом уже можно двигаться дальше. А можно и еще раз продлить соглашение, – сообщил Кулак.
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Артем Кулак: «После игр против «Вардара» и «Райн Левен» стали поступать предложения из других чемпионатов»
Разыгрывающий БГК имени Мешкова Артем Кулак в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Мордасевичу сообщил о заинтересованности зарубежных клубов.
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