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Юрий Файков: «На ЮЧМ-2017 не сможем рассчитывать на Сушко. Это капитан и лидер команды. Большая потеря»
13.04.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер юниорской сборной Беларуси Юрий Файков поделился подробностями комплектования состава.
– Еще перед отъездом в Чехию вы отцепили лучшего бомбардира команды в высшей лиге Захара Полищука, а перед стартом – следующего за ним Глеба Андреева. Каковы мотивы?
– Долго надо рассказывать про каждого отсеянного — не хотелось бы вдаваться в подробности. Если вкратце — все по игре. В итоге в обойме традиционно остались сильнейшие. Те, кто выполняет все требования тренерского штаба.
– Как вам парни, которые провели год за океаном?
– Ну вот Островский в заявку не попал. Борщев и Аносов остались. Подъехал Еременко. Конечно, жаль, что не сможем рассчитывать на Сушко. Это капитан и лидер команды. Большая потеря.
– Решили не держать для него место?
– А смысл? У «Оэун-Саунда» счет в серии 2:2. Неизвестно, сколько еще будут играть.
– С новым капитаном определились?
– Да — Дима Дерябин, – сказал Файков.
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Юрий Файков: «На ЮЧМ-2017 не сможем рассчитывать на Сушко. Это капитан и лидер команды. Большая потеря»
Главный тренер юниорской сборной Беларуси Юрий Файков поделился подробностями комплектования состава.
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