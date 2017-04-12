Главный тренер юниорской сборной Беларуси Юрий Файков поделился подробностями комплектования состава.

– Еще перед отъездом в Чехию вы отцепили лучшего бомбардира команды в высшей лиге Захара Полищука, а перед стартом – следующего за ним Глеба Андреева. Каковы мотивы?

– Долго надо рассказывать про каждого отсеянного — не хотелось бы вдаваться в подробности. Если вкратце — все по игре. В итоге в обойме традиционно остались сильнейшие. Те, кто выполняет все требования тренерского штаба.

– Как вам парни, которые провели год за океаном?

– Ну вот Островский в заявку не попал. Борщев и Аносов остались. Подъехал Еременко. Конечно, жаль, что не сможем рассчитывать на Сушко. Это капитан и лидер команды. Большая потеря.

– Решили не держать для него место?

– А смысл? У «Оэун-Саунда» счет в серии 2:2. Неизвестно, сколько еще будут играть.

– С новым капитаном определились?

– Да — Дима Дерябин, – сказал Файков.

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