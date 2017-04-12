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По делу о взрыве у автобуса ФК "Боруссия" задержан исламист

13.04.2017 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр — Sputnik. Немецкие власти задержали предполагаемого исламиста и расследуют причастность еще одного после взрыва в Дортмунде у автобуса немецкой футбольной команды "Боруссия", в результате которого пострадал один игрок.

Речь идет о 25-летнем иракце, который проживает в германском городе Вупперталь, а также о 28-летнем немце из Френденберга.    

Во вторник футбольный клуб "Боруссия" должен был сыграть с "Монако" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Примерно в 19:15 около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, прогремели три взрыва, пострадали футболист Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции.

По данным прокуратуры ФРГ, на месте ЧП были найдены три записки, "что позволяет говорить о возможном исламистском следе". В одной из них содержится требование закрыть военную базу Рамштайн.

По словам официальных лиц и экспертов по борьбе с терроризмом, эта атака может стать первым случаем, когда боевик-исламист оставил на месте преступления письмо с признанием ответственности.

Спасибо от Бартара

Защитник немецкой команды Марк Бартра был доставлен в больницу, у него были найдены инородные предметы в правом запястье и диагностирован перелом лучевой кости. Игрок перенес операцию, а матч был перенесен на среду.

Официальный фан-клуб футбольной команды "Боруссия" в Беларуси обратился к игрокам после вчерашнего взрыва. Смотрите на видео слова поддержки от минского поклонника немецкого ФК>>

Бартра поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Привет всем! Как вы видите, мне намного лучше. Спасибо всем за поддержку, за ваши сообщения! Все мои силы сейчас с моими товарищами по команде, болельщиками и клубом перед сегодняшним матчем", — написал Бартра на своей официальной странице в Instagram.    

Перенесенный матч и обидное поражение

"Боруссия" на следующий день после взрыва все-таки сыграла с "Монако", проиграв со счетом 2:3. 

В составе победителей дублем отметился Килиан Мбаппе (19-я и 79-я минуты).  На 17-й минуте защитник монегасков Фабиньо не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. У проигравших отличились Усман Дембеле (57) и Синдзи Кагава (84). Еще один мяч защитник хозяев Свен Бендер отправил в собственные ворота (35).

"Решение о проведении матча было принято в Ньоне, и это вызвало некоторое бессильное чувство. Каждый игрок мог испытывать неприятные чувства в начале матча. Конечно, мы бы хотели, чтобы у нас было больше времени, чтобы пережить такое. В команде есть игроки, которые легко перенесли это, но есть и те, кто воспринял произошедшее очень близко к сердцу", — заявил после встречи заявил главный тренер немецкой команды Томас Тухель. 

Стадион Signal Iduna, где проходил матч, все время находился под усиленной охраной.    

 
Теги: Минск
 
 
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Генпрокуратура ФРГ считает терактом взрыв в Дортмунде, прогремевший во вторник перед матчем футбольной Лиги чемпионов между местной "Боруссией" и "Монако".

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