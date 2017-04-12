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Зампред Мингорисполкома Юркевич заявил, что реконструкция «Динамо» и строительство Дворца художественной гимнастики завершится в срок

13.04.2017 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич на встрече с Министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко рассказал о готовности инфраструктуру к проведению Евроигр-2019.

Чиновник заверил, что реконструкция стадиона «Динамо» и строительство центра Олимпийской подготовки по художественной гимнастике, несмотря на имеющиеся технические сложности, завершатся в срок.

Напомним, реставрация стадиона «Динамо» началась в 2012 году. В 2019 году там пройдет церемония открытия и часть соревнований II Европейских игр. Всего стоимость проекта оценивается в 120-130 миллионов долларов.

После реконструкции стадион должен стать многофункциональным. Там разместятся бизнес-центры, спортивные и продовольственные магазины, тренажерные залы, ресторан, множество кафе.

Изначально планировалось, что стадион после реконструкции будет футбольным. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стадион «Динамо» будет с легкоатлетическим комплексом с беговыми дорожками.

Срок сдачи Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике – 2017 год. Площадка под строительство была выделена в 2008 году. В здании будут функционировать залы хореографии, аэробики, бассейн, сауна, медицинский центр. Раздвижные трибуны рассчитаны на 400 мест, хотя изначально планировалось на 2700.

 
 
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Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич на встрече с Министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко рассказал о готовности инфраструктуру...

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