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Нино Галович: «О Боровском могу сказать лишь хорошее. Очень спокойный человек – я даже не ожидал»

13.04.2017 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Нино Галович в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву поделился мнением о главном тренере команды Сергее Боровском.

– Давай поговорим о Минске и «Динамо». Как тебе здесь?

– Пока хорошо. Правда, город слишком большой. Сложно изучить его полностью за два месяца. В моем Сплите всего 200 тысяч человек, и он компактный, как все города Южной Европы. Проблем в коммуникации в Беларуси особо нет. Ребята шутили: «Ты как собака — все понимаешь, но ничего сказать не можешь». А сейчас уже и говорю лучше. Правда, путаюсь в грамматике. Например, жду или ждал – где прошедшее время?

– А в плане футбола?

– В Европе знают, что в России, Украине, Беларуси силовой футбол. Больше единоборств, подкатов, беготни. А в остальном – ничего необычного. С тренером Сергеем Боровским я контактировал еще летом. И тогда был вариант перейти в «Динамо». О коуче могу сказать лишь хорошее. Очень спокойный человек – я даже не ожидал.

Думал, будет более агрессивным — как тренеры в Хорватии или Израиле, которые после поражений или даже плохих тренировок начинают злиться и кричать. Боровский же бывает эмоционален, но обычно он сдержан, – сообщил Галович.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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Нино Галович: «О Боровском могу сказать лишь хорошее. Очень спокойный человек – я даже не ожидал»

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник минского «Динамо» Нино Галович в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Николаеву поделился мнением о главном тренере команды Сергее Боровском.

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