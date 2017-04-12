Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев рассказал о цели клуба.

«У нас есть хэштег #ДинамоБрест10000, из которого понятно, что мы хотим добиться посещаемости в 10 тысяч человек. Но хотим собрать такую аудиторию не на один конкретный матч, а сделать так, чтобы биток на стадионе был на протяжении всего сезона. Чтобы нас поддерживали в любых условиях и не зависимо от места в таблице и уровня соперника. Нам важно, чтобы болельщики понимали, что, придя на стадион, они попадают на футбольный праздник с большим количеством развлечений», – сказал Краснобаев.