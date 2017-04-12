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Нури Шахин: «В мире есть очень много вещей куда более важных, чем футбол. Я никогда не забуду лица, которые я увидел в автобусе»

13.04.2017 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин после игры с «Монако» (2:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов признался, что не мог думать о футболе после взрыва, произошедшего за день до матча возле автобуса команды.

«Сложно что-то говорить и подбирать слова. Мы много раз видели подобное по телевизору, но тогда казалось, что это так далеко от нас, даже, когда такое случилось в моей стране в Стамбуле в канун Нового года.

Тогда казалось, что это случилось рядом и в то же время так далеко. Но прошлым вечером мы поняли, что значит попасть в такую ситуацию. И я всем желаю никогда не сталкиваться с подобным.

Не знаю, поймут ли меня, но все время, что я был на поле, до замены в перерыве, я не думал о футболе, откровенно говоря.

Тем вечером я не осознавал, что случилось, и только когда я пришел домой, где меня на пороге встречали жена с сыном, я понял, как нам повезло.

Я знаю, что футбол очень важен. Мы любим футбол. Мы бьемся за футбол. Мы зарабатываем много денег и у нас шикарная жизнь, но мы тоже люди, а в мире есть очень много вещей куда более важных, чем футбол. И прошлым вечером мы это осознали.

После взрыва у меня были мурашки по всему телу. Я никогда не забуду лица, которые я увидел в автобусе.

Когда я увидел Марка Бартру, когда увидел лицо Марселя Шмельцера, который сидел рядом со мной... Я никогда в своей жизни не забуду его лицо», – сказал Шахин.

 

 
 
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин после игры с «Монако» (2:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов признался, что не мог думать о футболе после взрыва,...

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