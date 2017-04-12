Министр информации Ананич высказала пожелание уже сейчас начать активную рекламную кампанию Евроигр-2019. Об этом она сообщила во время встречи с Министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко.

По мнению Ананич, на выставке «СМИ в Беларуси» эту тему можно развернуть на базе стенда «Спортивной панорамы». Министр информации также выразила уверенность в успешной организации соревнований.

«Уверена, все будет организовано на высшем информационном уровне, со всеми современными технологиями и подходами. Опыт освещения различных крупных мероприятий у нас немалый. И работать с журналистами тоже умеем», – сообщила Ананич.

Министр спорта рекомендовал подкомитету связаться с белорусскими журналистами, неоднократно выезжавшими на Олимпиады и Европейские игры, чтобы не упустить ни один нюанс. По мнению Шамко, создание условий для представителей СМИ – это важнейший вопрос, по которому во многом будут судить и об организации стартов, и о стране в целом.

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