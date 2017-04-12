МИНСК, 13 апр – Sputnik. Беларуси, готовясь к проведению II Европейских игр, необходимо помнить о мерах безопасности, сообщил Sputnik первый заместитель главы Администрации президента Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков.

В НОК в четверг состоялся открытый диалог на тему "Волонтер – душа спорта", который был приурочен к подготовке белорусской волонтерской команды для работы на Евроиграх, которые пройдут в 2019 году в Беларуси.

"Нам надо подтянуться по вопросам безопасности. Наши силы в состоянии обеспечить безопасность и стабильность нашей страны. Но надо определенное оборудование, укрепление конструкций по периметру. Необходимо приобретение пропускных систем. Подготовка специалистов, которые бы обладали знаниями иностранных языков, современными технологиями. На этом больше всего сконцентрируемся в ближайшее время", – сказал Рыженков.

Он также добавил, что страна практически готова к играм, осталось только решить вопросы с техническим обеспечением объектов, из которых будут вестись трансляции соревнований.

"Приняты президентом все необходимые решения. Заканчиваются реконструкции или строительство тех объектов, которые давно были запланированы. Гостиниц у нас хватает. "Деревня" для проживания атлетов у нас есть. Корпус волонтеров должен быть больше. Фактически можно сказать, что осталось решить вопросы по техническому обеспечению наших объектов, чтобы на высоком качестве оттуда вести трансляции", – отметил Рыженков.

Минск был выбран столицей II Европейских игр в октябре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Глава государства Александр Лукашенко поставил задачу провести соревнования на высочайшем уровне. Открытие игр пройдет на стадионе "Динамо", который планируется ввести в эксплуатацию к концу 2017-го. Еще один спортивный объект, который будет задействован во время масштабного мероприятия, — Центр художественной гимнастики, он должен быть введен в строй к середине 2018 года.

Предусмотрено строительство и реконструкция зданий республиканского НПЦ спорта, стрелкового комплекса в минском микрорайоне Уручье, спортивного зала Республиканского училища олимпийского резерва, Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки". Идет работа по возведению второго общежития комплекса "Студенческая деревня" в Минске.

Планируется, что в Минск на Европейские олимпийские игры прибудут около 4 тысяч атлетов. В программу будут включены от 14 до 17 видов спорта. Во время игр пройдут отборочные матчи по некоторым видам спорта на ближайшую Олимпиаду.