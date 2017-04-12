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Алексей Баранов: «Непонятно, для чего Бэйлен получал белорусское гражданство, если не будет играть в сборной»

13.04.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник «Юности» Алексей Баранов прокомментировал отсутствие в сборной Беларуси Ника Бэйлена.

– Как прокомментируете отсутствие Бэйлена на грядущем чемпионате мира?

– Возможно, это связано с причинами личного характера. Хотя мне непонятно, для чего тогда он получал белорусское гражданство, если не будет играть. Ник очень пригодился бы национальной команде. Как атакующий защитник он действует превосходно.

– Уже прозвучало мнение о том, что Бэйлен ждал личного звонка от Дэйва Льюиса…

– Мне почему-то кажется, Ник не настолько высокомерен. Конечно, ситуация не лучшая, но все мы люди. Нельзя исключать вариант, что защитнику до сих пор неприятно вспоминать уход из «Динамо», и прошло маловато времени для его очередного появления в Минске.

– Отсутствие Бэйлена сильно ударит по оборонительным редутам сборной Беларуси?

– Само собой. Думаю, сейчас тренерский штаб размышляет на тему, кто же будет разыгрывать большинство. Не скажу, что заменить Ника невозможно, но как минимум придется отменно постараться.

– Переход в «Векше» мог негативно сказаться на общей форме игрока? Все-таки эта команда выступает в не самом сильном турнире...

– Думаю, это немаловажный фактор. Конкуренция там достаточно высокая, но уровень команд с КХЛ никак не сравнится. Даже скорости совсем разные. Уверен, что Бэйлен рассчитывает на продолжение карьеры в другом месте. Недаром он уже покинул команду из Швеции и, судя по всему, скоро официально станет игроком «Трактора».

– Согласны с тем, что натурами — процесс весьма рискованный?

– Конечно. Как показывает практика, никогда не знаешь, чем все обернется. И почему-то проблемы возникают именно с североамериканцами. Все россияне, получившие белорусские паспорта, постоянно играют и приносят нашей дружине пользу. Их отношение можно поставить в пример, – заявил Баранов.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-защитник «Юности» Алексей Баранов прокомментировал отсутствие в сборной Беларуси Ника Бэйлена.

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