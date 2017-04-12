|
Алексей Баранов: «Непонятно, для чего Бэйлен получал белорусское гражданство, если не будет играть в сборной»
13.04.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-защитник «Юности» Алексей Баранов прокомментировал отсутствие в сборной Беларуси Ника Бэйлена.
– Как прокомментируете отсутствие Бэйлена на грядущем чемпионате мира?
– Возможно, это связано с причинами личного характера. Хотя мне непонятно, для чего тогда он получал белорусское гражданство, если не будет играть. Ник очень пригодился бы национальной команде. Как атакующий защитник он действует превосходно.
– Уже прозвучало мнение о том, что Бэйлен ждал личного звонка от Дэйва Льюиса…
– Мне почему-то кажется, Ник не настолько высокомерен. Конечно, ситуация не лучшая, но все мы люди. Нельзя исключать вариант, что защитнику до сих пор неприятно вспоминать уход из «Динамо», и прошло маловато времени для его очередного появления в Минске.
– Отсутствие Бэйлена сильно ударит по оборонительным редутам сборной Беларуси?
– Само собой. Думаю, сейчас тренерский штаб размышляет на тему, кто же будет разыгрывать большинство. Не скажу, что заменить Ника невозможно, но как минимум придется отменно постараться.
– Переход в «Векше» мог негативно сказаться на общей форме игрока? Все-таки эта команда выступает в не самом сильном турнире...
– Думаю, это немаловажный фактор. Конкуренция там достаточно высокая, но уровень команд с КХЛ никак не сравнится. Даже скорости совсем разные. Уверен, что Бэйлен рассчитывает на продолжение карьеры в другом месте. Недаром он уже покинул команду из Швеции и, судя по всему, скоро официально станет игроком «Трактора».
– Согласны с тем, что натурами — процесс весьма рискованный?
– Конечно. Как показывает практика, никогда не знаешь, чем все обернется. И почему-то проблемы возникают именно с североамериканцами. Все россияне, получившие белорусские паспорта, постоянно играют и приносят нашей дружине пользу. Их отношение можно поставить в пример, – заявил Баранов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Баранов: «Непонятно, для чего Бэйлен получал белорусское гражданство, если не будет играть в сборной»
Экс-защитник «Юности» Алексей Баранов прокомментировал отсутствие в сборной Беларуси Ника Бэйлена.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии