﻿ Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Андерлехта» и другие матчи. 21.by
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Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Андерлехта» и другие матчи

13.04.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первых матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Андерлехту», а «Сельта» сыграет с «Генком».

Лига Европы

1/4 финала

Первые матчи

Лион Франция – Бешикташ Турция
Дата проведения
13 апреля, 22.05, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика
Аякс Голландия – Шальке-04 Германия
Дата проведения
13 апреля, 22.05, «Амстердам Арена»
превью матча онлайн статистика
Андерлехт Бельгия – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
13 апреля, 22.05, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика
Сельта Испания – Генк Бельгия
Дата проведения
13 апреля, 22.05, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – белорусское.

Статистика Лиги Европы

 
 
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В первых матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Андерлехту», а «Сельта» сыграет с «Генком».

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