|
Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Андерлехта» и другие матчи
13.04.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первых матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Андерлехту», а «Сельта» сыграет с «Генком».
Лига Европы
1/4 финала
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первых матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Андерлехту», а «Сельта» сыграет с «Генком».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии