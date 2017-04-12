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«Крумкачы» представили детскую версию гимна клуба

13.04.2017 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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 «Крумкачы» представили детскую версию гимна клуба «Разам!»

В записи приняли участие профессиональный кружок для детей «Асоба» и музыканты группы Re1ikt.

Произведение было специально переаранжировано, чтобы каждый из маленьких исполнителей мог продемонстрировать свое мастерство именно на том инструменте, которым владеет. В спортивный гимн добавились флейта, скрипка, клавиши, цимбалы, гитара и хор юных певцов.

 
 
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«Крумкачы» представили детскую версию гимна клуба «Разам!» В записи приняли участие профессиональный кружок для детей «Асоба» и музыканты группы Re1ikt.

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