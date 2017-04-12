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ЮЧМ-2017. Белорусский вратарь Устименко сыграет за Россию

13.04.2017 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав юниорской сборной России на чемпионат мира.

Одним из вратарей команды станет белорус Кирилл Устименко.

Хоккеист родился в «Гомеле», однако воспитывался в питерском «Динамо». Позже согласился принять российское гражданство. ЮЧМ-2017 станет первым официальным турниром для Устименко в национальной команде.

Добавим, что Россия попала в одну группу со сборной Беларуси.

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Теги: Гомель
 
 
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Стал известен состав юниорской сборной России на чемпионат мира.

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