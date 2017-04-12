﻿ «Ювентус» объявил о продлении контракта с Дибалой до 2022 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Дибалой до 2022 года

13.04.2017 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Ювентус» продлил контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что зарплата игрока возрастет до 7 миллионов евро за сезон, что приблизило его по этому показателю к Гонсало Игуаину.

Как пишет журналист Танкреди Палмери, Дибала поднялся на второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков не только в клубе, но и во всей серии А – больше него получает только Игуаин (7,5 млн в год).

Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за сумму около 40 миллионов евро.

В общей сложности он провел за клуб уже 81 матч и забил 39 голов.

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Дибалой до 2022 года

Фото: официальный сайт «Ювентуса»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ювентус» продлил контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Крумкачы» представили детскую версию гимна клуба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика