«Ювентус» продлил контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее стало известно, что зарплата игрока возрастет до 7 миллионов евро за сезон, что приблизило его по этому показателю к Гонсало Игуаину.

Как пишет журналист Танкреди Палмери, Дибала поднялся на второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков не только в клубе, но и во всей серии А – больше него получает только Игуаин (7,5 млн в год).

Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за сумму около 40 миллионов евро.

В общей сложности он провел за клуб уже 81 матч и забил 39 голов.





Фото: официальный сайт «Ювентуса»