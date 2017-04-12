﻿ ЮЧМ-2017. «Беларусь 5» не покажет турнир из-за того, что цена на него оказалась выше взрослого ЧМ-2017. 21.by
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ЮЧМ-2017. «Беларусь 5» не покажет турнир из-за того, что цена на него оказалась выше взрослого ЧМ-2017

13.04.2017 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Корреспондент «Прессбола» Артур Жоль рассказал, почему «Беларусь 5» не будет транслировать матчи юниорского чемпионата мира-2018, который 13 апреля стартует в Словакии.

«Принимающая сторона решила производить контент только из Попрада, где играет словацкая сборная, а на группу «В» махнула рукой. Чтобы получить картинку из Спишска-Нова-Вес, надо полностью оплатить ее изготовление, а это куда дороже, нежели просто купить права на показ.

Телеканал «Беларусь 5» поинтересовался ценой, но сумма оказалась выше той, которую просят за взрослый чемпионат мира в Кельне и Париже! Дать скидку словаки отказались, поэтому БГТРК сочла траты нерентабельными. Говорят, даже американцы поначалу не горели желанием раскошеливаться», – сказал Жоль.

 
 
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Корреспондент «Прессбола» Артур Жоль рассказал, почему «Беларусь 5» не будет транслировать матчи юниорского чемпионата мира-2018, который 13 апреля стартует в...

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