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ЮЧМ-2017. «Беларусь 5» не покажет турнир из-за того, что цена на него оказалась выше взрослого ЧМ-2017
13.04.2017 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Корреспондент «Прессбола» Артур Жоль рассказал, почему «Беларусь 5» не будет транслировать матчи юниорского чемпионата мира-2018, который 13 апреля стартует в Словакии.
«Принимающая сторона решила производить контент только из Попрада, где играет словацкая сборная, а на группу «В» махнула рукой. Чтобы получить картинку из Спишска-Нова-Вес, надо полностью оплатить ее изготовление, а это куда дороже, нежели просто купить права на показ.
Телеканал «Беларусь 5» поинтересовался ценой, но сумма оказалась выше той, которую просят за взрослый чемпионат мира в Кельне и Париже! Дать скидку словаки отказались, поэтому БГТРК сочла траты нерентабельными. Говорят, даже американцы поначалу не горели желанием раскошеливаться», – сказал Жоль.
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ЮЧМ-2017. «Беларусь 5» не покажет турнир из-за того, что цена на него оказалась выше взрослого ЧМ-2017
Корреспондент «Прессбола» Артур Жоль рассказал, почему «Беларусь 5» не будет транслировать матчи юниорского чемпионата мира-2018, который 13 апреля стартует в...
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