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Бюджет «Осиповичей» в первой лиге составит 95 тысяч долларов
13.04.2017 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бюджет «Осиповичей» в первой лиге чемпионата Беларуси сезона-2017 составит 180 тысяч рублей (около 95 тысяч долларов).
Клуб финансируется из районного бюджета. Однако за счет спонсорских соглашений могут быть привлечены дополнительные средства.
В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги.
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Бюджет «Осиповичей» в первой лиге чемпионата Беларуси сезона-2017 составит 180 тысяч рублей (около 95 тысяч долларов).
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