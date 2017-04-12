Бюджет «Осиповичей» в первой лиге чемпионата Беларуси сезона-2017 составит 180 тысяч рублей (около 95 тысяч долларов).

Клуб финансируется из районного бюджета. Однако за счет спонсорских соглашений могут быть привлечены дополнительные средства.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!