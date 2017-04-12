Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков рассказал о подготовке к Европейским играм.

«Спортивная инфраструктура к Евроиграм 2019 года у нас практически готова. Главой государства приняты все необходимые решения по завершению строительства или реконструкции отдельных объектов. Мы имеем достаточное количество гостиниц, деревня для проживания атлетов готова. Осталось доработать вопросы по техническому обеспечению спортобъектов, чтобы качественную телевизионную картинку увидели во всем мире, вопросы безопасности. Можно сказать, Беларусь находится в высокой степени готовности к Евроиграм-2019», – отметил Рыженков.

Рыженков также рассказал, что II Европейские игры планируется провести по 15 видам спорта. Окончательно программа будет утверждена в ближайшее время. В мае текущего года также планируется инспекционный визит комиссии Европейских олимпийских комитетов по проведению Евроигр-2019.

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