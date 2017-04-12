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«Динамо» Брест – БАТЭ. Хозяева организуют дополнительные автобусы для доставки болельщиков домой
13.04.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче третьего тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет борисовский БАТЭ.
Хозяева организовывают дополнительные автобусы для доставки болельщиков в их жилые районы.
Так, два автобуса будут ждать на остановке «Площадь Ленина» (возле Католического костела). Они развезут болельщиков на Дубровку и Речицу. Еще три автобуса будут стоять на остановке «Театр» и поедут в микрорайоны Ковалево, Вулька и Восток.
Напомним, игра состоится 15 апреля и начнется в 20.00 по белорусскому времени.
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В матче третьего тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет борисовский БАТЭ.
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