﻿ «Динамо» Брест – БАТЭ. Хозяева организуют дополнительные автобусы для доставки болельщиков домой. 21.by
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«Динамо» Брест – БАТЭ. Хозяева организуют дополнительные автобусы для доставки болельщиков домой

13.04.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче третьего тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет борисовский БАТЭ.

Хозяева организовывают дополнительные автобусы для доставки болельщиков в их жилые районы.

Так, два автобуса будут ждать на остановке «Площадь Ленина» (возле Католического костела). Они развезут болельщиков на Дубровку и Речицу. Еще три автобуса будут стоять на остановке «Театр» и поедут в микрорайоны Ковалево, Вулька и Восток.

Напомним, игра состоится 15 апреля и начнется в 20.00 по белорусскому времени.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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«Динамо» Брест – БАТЭ. Хозяева организуют дополнительные автобусы для доставки болельщиков домой

 
 
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В матче третьего тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет борисовский БАТЭ.

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