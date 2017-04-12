В матче третьего тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» примет борисовский БАТЭ.

Хозяева организовывают дополнительные автобусы для доставки болельщиков в их жилые районы.

Так, два автобуса будут ждать на остановке «Площадь Ленина» (возле Католического костела). Они развезут болельщиков на Дубровку и Речицу. Еще три автобуса будут стоять на остановке «Театр» и поедут в микрорайоны Ковалево, Вулька и Восток.

Напомним, игра состоится 15 апреля и начнется в 20.00 по белорусскому времени.

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