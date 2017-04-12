МИНСК, 13 апр — Sputnik. Минский полумарафон в сентябре соберет около 30 тысяч бегунов из Беларуси и других стран мира, заявил журналистам в четверг председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.



© Sputnik / Виктор Толочко Все бегут – и ты беги: как прошел минский полумарафон

Полумарафон пройдет в белорусской столице уже в третий раз, и более масштабно, чем ранее: в этом году он объединен с празднованиями 950-летия Минска. Кроме того, минский полумарафон получил престижный "значок" качества от международной федерации атлетики — то есть мировое признание.

"Ждем в этом году около 30 тысяч участников — столько мы делаем медалей. В пример себе мы ставим Берлин — там за день регистрируются по 40 тысяч участников. Вот к чему мы стремимся. И вообще мы не хуже Берлина — а, может, и лучше", — заверил Девятовский.

Поддерживают полумарафон на самом высоком уровне: среди организаторов — не только БФЛА, но и Мингорисполком, Минспорта, а также НОК и Президентский спортивный клуб.

"Хочу призвать всех чиновников на пробег. Вся идеологическая вертикаль должна подать пример", — призвал первый замглавы АП Максим Рыженков.

Массовое внедрение спорта при помощи повышения популярности бега высоко отметил министр спорта Александр Шамко.

Регистрация на Минский полумарафон началась уже с четверга 13 апреля, первой зарегистрированной участницей стала Ольга Мазуренок — известная белорусская спортсменка. "Да, снова хочу победить", — призналась она.

Зарегистрироваться для участия в Минском полумарафоне можно на сайте мероприятия >>