Новый владелец «Милана» Ли Йонхонг прокомментировал покупку клуба у Сильвио Берлускони.

«Я благодарю Берлускони и его компанию Fininvest за доверие, а поклонников «Милана» по всему миру – за терпение.

«Милан» – всемирно известный футбольный клуб с самой славной историей. Мы совершили ключевой шаг на пути к возрождению.

Обещаем, что в будущем шаг за шагом мы вернем эту легендарную команду обратно на вершину мирового футбола», – заявил Йонхонг.

Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро. Из этих денег 220 миллионов будут направлены на погашение долгов клуба, еще 90 миллионов – издержки за затраты Fininvest из-за отложенной сделки.

Берлускони владел «Миланом» в течение 31 года. За это время клуб выиграл 29 трофеев в Италии и Европе.