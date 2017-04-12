В матче Национальной студенческой лиги между командами Уральского федерального университета (Екатеринбург) и Чеченского государственного университета (Грозный) произошел конфликт.

Во втором тайме после небольшой стычки началась массовая потасовка, в результате которой пострадали сразу несколько игроков команды екатеринбурского вуза, в особенности – Александр Тарасов.

«Его сразу же увезли в больницу – сказали, что закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. Кроме того, от ударов болят живот и спина, хотя синяков на теле почти не осталось. В итоге Саша остается лечиться в Москве, через четыре дня ему будут вправлять нос, а мы скоро улетаем в Екатеринбург.

Наш крайний защитник достаточно грубо, но не перебарщивая, встречал нападающего чеченской команды. После второго стыка форвард завелся и, когда мяч уже был на другой половине поля, наступил Саше Тарасову на ногу, пока судья наблюдал за другим эпизодом. Наш защитник оттолкнул чеченца, тот в ответ пустил в бой кулаки. Затем на Тарасова налетели еще два чеченца, а вскоре выбежала и вся «скамейка», и даже вратарь. Творился ад: людей пинали ногами!

Еще в первом тайме другого нашего защитника Антона Ярмошенко тоже увезли в больницу после стыка. Он получил рассечение в игровом эпизоде – в результате наложили два шва, только сейчас вернулся в команду. Чеченская команда довольно грубо играла в течение всего матча. У другого нашего футболиста рассечена губа. Говорю же – там творился какой-то ад. Выбежала вся скамейка, мы не могли их разнять! Их не останавливало даже то, что на матче присутствовала полиция.

Мы увели команду в раздевалку, медицинский штаб пытался остановить кровь Тарасову, пока ехала скорая. Тем временем чеченцы, даже не помывшись, сразу сели в автобус и уехали.

Полиция, находившаяся на стадионе, почему-то никого не задержала. Затем приехали еще один полк полицейских – сказали: «Как вы вообще могли их отпустить?!». Затем заполнили протокол, опросили наших футболистов. Сказали, что вообще-то сборную ЧГУ нужно снимать с соревнований за такое», – заявил пресс-атташе сборной УрФУ по футболу Павел Зорапетян.