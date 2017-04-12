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Алексей Риос: «Щербицкий понимает, что сделал хуже сам себе – и больше такого не повторит»
13.04.2017 19:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игрок БАТЭ Алексей Риос в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу прокомментировал дисквалификацию вратаря борисовского клуба Дениса Щербицкого.
- В команде постфактум обсуждали шумный эпизод со Щербицким и Куйате?
– Нет. Разве что интересовались, на какое количество матчей дисквалифицировали Щербицкого. Полагаю, тренеры поговорили с Денисом. Да и сам он понимает, что сделал хуже сам себе — и больше такого не повторит. В футболе и жизни часто приходится учиться не только на чужих, но и на своих ошибках, – сказал Риос.
Напомним, вратарь БАТЭ Щербицкий был
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Игрок БАТЭ Алексей Риос в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу прокомментировал дисквалификацию вратаря борисовского клуба Дениса Щербицкого.
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