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Алексей Риос: «Щербицкий понимает, что сделал хуже сам себе – и больше такого не повторит»

13.04.2017 19:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игрок БАТЭ Алексей Риос в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу прокомментировал дисквалификацию вратаря борисовского клуба Дениса Щербицкого.

- В команде постфактум обсуждали шумный эпизод со Щербицким и Куйате?

– Нет. Разве что интересовались, на какое количество матчей дисквалифицировали Щербицкого. Полагаю, тренеры поговорили с Денисом. Да и сам он понимает, что сделал хуже сам себе — и больше такого не повторит. В футболе и жизни часто приходится учиться не только на чужих, но и на своих ошибках, – сказал Риос.

Напомним, вратарь БАТЭ Щербицкий был дисквалифицирован на три матча.

Дичь дня. Грязная выходка Щербицкого

 
 
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Игрок БАТЭ Алексей Риос в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу прокомментировал дисквалификацию вратаря борисовского клуба Дениса Щербицкого.

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