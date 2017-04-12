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Sport.es: летом в «Барселону» придут Вальверде, Коутиньо и Деулофеу, Туран, Матье и Маскерано могут уйти
13.04.2017 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «Барселоны» намерено летом существенно обновить команду.
Каталонцы подготовили план, состоящий из четырех пунктов:
1. Пригласить на пост тренера Эрнесто Вальверде из «Атлетика».
2. Приобрести несколько звездных игроков. Приоритетная цель – Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля», с окружением которого ведутся продвинутые переговоры. Также в списке целей Марко Верратти («ПСЖ») и Эктор Бельерин («Арсенал»).
3. Снова начать делать ставку на своих воспитанников. За 12 миллионов евро у «Эвертона» будет выкуплен Жерар Деулофеу.
4. Отпустить ряд игроков. Покинуть команду могут защитник Жереми Матье, а также хавбеки Арда Туран и Хавьер Маскерано.
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Sport.es: летом в «Барселону» придут Вальверде, Коутиньо и Деулофеу, Туран, Матье и Маскерано могут уйти
Руководство «Барселоны» намерено летом существенно обновить команду.
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