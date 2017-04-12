﻿ Sport.es: летом в «Барселону» придут Вальверде, Коутиньо и Деулофеу, Туран, Матье и Маскерано могут уйти. 21.by
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Sport.es: летом в «Барселону» придут Вальверде, Коутиньо и Деулофеу, Туран, Матье и Маскерано могут уйти

13.04.2017 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководство «Барселоны» намерено летом существенно обновить команду.

Каталонцы подготовили план, состоящий из четырех пунктов:

1. Пригласить на пост тренера Эрнесто Вальверде из «Атлетика».

2. Приобрести несколько звездных игроков. Приоритетная цель – Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля», с окружением которого ведутся продвинутые переговоры. Также в списке целей Марко Верратти («ПСЖ») и Эктор Бельерин («Арсенал»).

3. Снова начать делать ставку на своих воспитанников. За 12 миллионов евро у «Эвертона» будет выкуплен Жерар Деулофеу.

4. Отпустить ряд игроков. Покинуть команду могут защитник Жереми Матье, а также хавбеки Арда Туран и Хавьер Маскерано.

Sport.es: летом в «Барселону» придут Вальверде, Коутиньо и Деулофеу, Туран, Матье и Маскерано могут уйти

 
 
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Руководство «Барселоны» намерено летом существенно обновить команду.

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