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Брестское «Динамо» представило новый гимн клуба
13.04.2017 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
15 апреля на игре 3-го тура чемпионата Беларуси против БАТЭ футбольный клуб «Динамо-Брест» представит новый гимн, который был записан вместе с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании.
«Перед началом матча музыканты вживую исполнят новую композицию, после чего все болельщики вместе споют гимн и поддержат футболистов перед выходом на поле.
Футбол – это не только игра, но и атмосфера, царящая на стадионе. Музыка, безусловно, именно тот компонент, благодаря которому создается настроение на трибунах. Новый клубный гимн готовился более четырех месяцев с оглядкой на лучший европейский опыт, когда все зрители поют в едином порыве, создают непередаваемую атмосферу, вдохновляя команду на новые победы.
Для нас было очень важно, чтобы текст легким для запоминания и написан на белорусском языке, что является отсылкой к национальной принадлежности команды», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Слова гимна:
Наш улюблёны сусвет
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15 апреля на игре 3-го тура чемпионата Беларуси против БАТЭ футбольный клуб «Динамо-Брест» представит новый гимн, который был записан вместе с симфоническим...
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