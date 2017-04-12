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Брестское «Динамо» представило новый гимн клуба

13.04.2017 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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15 апреля на игре 3-го тура чемпионата Беларуси против БАТЭ футбольный клуб «Динамо-Брест» представит новый гимн, который был записан вместе с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании.

«Перед началом матча музыканты вживую исполнят новую композицию, после чего все болельщики вместе споют гимн и поддержат футболистов перед выходом на поле.

Футбол – это не только игра, но и атмосфера, царящая на стадионе. Музыка, безусловно, именно тот компонент, благодаря которому создается настроение на трибунах. Новый клубный гимн готовился более четырех месяцев с оглядкой на лучший европейский опыт, когда все зрители поют в едином порыве, создают непередаваемую атмосферу, вдохновляя команду на новые победы.

Для нас было очень важно, чтобы текст легким для запоминания и написан на белорусском языке, что является отсылкой к национальной принадлежности команды», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Слова гимна:

Наш улюблёны сусвет
Я нясу да вас у далонях.
Хай заззяе годна Брэст
I на вашых стадыёнах.
Як падобны нашых мар
Гэты колер бела-сiнi,
Я стаю сярод маiх братоў,
I я тут,
I я воiн святла
Без каманды нiкуды,
А з камандай ―
Хоць у пекла.
Хай змяняюцца гады i гарады,
Разам мы назаўжды, назаўжды.

 

 
Теги: Брест
 
 
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15 апреля на игре 3-го тура чемпионата Беларуси против БАТЭ футбольный клуб «Динамо-Брест» представит новый гимн, который был записан вместе с симфоническим...

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