Фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки на стадионе «Люмьер» перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона».

Сообщается, что один стюард получил повреждения. Фанаты гостей продолжили бросать посторонние предметы и файеры с верхнего яруса, в результате чего болельщики французского клуба были вынуждены бежать на поле. Средио

Начало игры отложено на неопределенный срок.