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«Лион» – «Бешикташ». Турецкие фанаты устроили беспорядки на стадионе, болельщики хозяев выбежали на поле
13.04.2017 22:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки на стадионе «Люмьер» перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона».
Сообщается, что один стюард получил повреждения. Фанаты гостей продолжили бросать посторонние предметы и файеры с верхнего яруса, в результате чего болельщики французского клуба были вынуждены бежать на поле. Средио
Начало игры отложено на неопределенный срок.
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