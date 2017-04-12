﻿ «Лион» – «Бешикташ». Турецкие фанаты устроили беспорядки на стадионе, болельщики хозяев выбежали на поле. 21.by
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«Лион» – «Бешикташ». Турецкие фанаты устроили беспорядки на стадионе, болельщики хозяев выбежали на поле

13.04.2017 22:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки на стадионе «Люмьер» перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона». 

Сообщается, что один стюард получил повреждения. Фанаты гостей продолжили бросать посторонние предметы и файеры с верхнего яруса, в результате чего болельщики французского клуба были вынуждены бежать на поле. Средио

Начало игры отложено на неопределенный срок. 

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