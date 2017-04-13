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Евгений Гайдук: «Глеба звали в Китай, звали в Корею. На данный момент есть предложение из Индии»
13.04.2017 23:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агент полузащитника «Крыльев Советов» Александра Глеба Евгений Гайдук рассказал о возможном переходе футболиста.
«Звали в Китай, звали в Корею. Его много куда зовут, он известный футболист с хорошим именем. На данный момент есть предложение из Индии», – рассказал Гайдук в эфире канала «Беларусь 5».
Отметим, что контракт Глеба с самарским клубом рассчитан до конца мая.
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Агент полузащитника «Крыльев Советов» Александра Глеба Евгений Гайдук рассказал о возможном переходе футболиста.
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