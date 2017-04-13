Агент полузащитника «Крыльев Советов» Александра Глеба Евгений Гайдук рассказал о возможном переходе футболиста.

«Звали в Китай, звали в Корею. Его много куда зовут, он известный футболист с хорошим именем. На данный момент есть предложение из Индии», – рассказал Гайдук в эфире канала «Беларусь 5».

Отметим, что контракт Глеба с самарским клубом рассчитан до конца мая.