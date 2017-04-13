﻿ Евгений Гайдук: «Глеба звали в Китай, звали в Корею. На данный момент есть предложение из Индии». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евгений Гайдук: «Глеба звали в Китай, звали в Корею. На данный момент есть предложение из Индии»

13.04.2017 23:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Агент полузащитника «Крыльев Советов» Александра Глеба Евгений Гайдук рассказал о возможном переходе футболиста.

«Звали в Китай, звали в Корею. Его много куда зовут, он известный футболист с хорошим именем. На данный момент есть предложение из Индии», – рассказал Гайдук в эфире канала «Беларусь 5».

Отметим, что контракт Глеба с самарским клубом рассчитан до конца мая.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агент полузащитника «Крыльев Советов» Александра Глеба Евгений Гайдук рассказал о возможном переходе футболиста.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Глеб: «На данный момент Роналду лучший в мире. Хотя, на мой взгляд, Месси гораздо одареннее, талантливее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика