Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб считает, что Криштиану Роналду сильнее Лионеля Месси.

– Криштиану Роналду, оформивший дубль, доказал, что является лучшим игроком мира? Или вы как бывший одноклубник Месси все же отдаете предпочтение аргентинцу?

– Я стараюсь быть объективным. В этом сезоне Криштиану выглядит гораздо интереснее и сильнее Месси. На данный момент португалец лучший в мире. У аргентинца не все так гладко. Хотя, на мой взгляд, Месси гораздо одареннее, талантливее Роналду, но Криштиану сейчас берет верх за счет своей физической формы, силы, технических способностей.

– Постоянные новости о том, что Месси может не продлить контракт с «Барсой», сильно влияют на его игру?

– Топовые игроки мира постоянно хотят побеждать и бороться за титулы. Месси понимает, что команда должна усиливаться, чтобы брать трофеи. Аргентинцу некомфортно играть в такой «Барсе», которая нередко ошибается и уступает так крупно в Лиге чемпионов.

– То есть судьба Месси во многом зависит от селекции каталонцев?

– Если он увидит, что клуб укрепился топовыми футболистами, с которыми можно решать самые серьезные задачи, то, думаю, останется. Если нет – возможно, всякое. Может и уйти, – сказал Глеб.