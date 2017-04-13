﻿ Жозе Моуринью: «Защитники «МЮ» проделали серьезную работу, но игроки, которые должны были решить исход матча, не сделали этого». 21.by
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Жозе Моуринью: «Защитники «МЮ» проделали серьезную работу, но игроки, которые должны были решить исход матча, не сделали этого»

14.04.2017 01:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (1:1). 

«Нам нужно добивать соперников. У нас есть шансы, контроль мяча, но мы не забиваем, тем самым рискуя. Было много свободных зон, множество хороших моментов, которые мы не использовали из-за плохой, небрежной работы с мячом и неверных решений у штрафной соперника. 

Я не могу подобрать более точного слова, чем небрежный. Может, проблема в моем плохом английском. Нужно играть более серьезно. Игроки, которые должны были решать исход, не сделали этого. Рэшфорд, Лингард, Ибрагимович, Марсьяль. Они все играли схожим образом. 

Защитники, наоборот, были сфокусированы на игре. Они проделали серьезную работу, но атакующие игроки не сделали результат. Была неплохая организация обороны, но нас наказали за допущенную ошибку», – сказал Моуринью. 

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (1:1).

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