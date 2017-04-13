Нападающий БАТЭ Виталий Родионов в беседе с журналистом «Прессбола» Сергеем Новиковым обсудили состояние спортивной журналистики в Беларуси.

Родионов: Как считаете, насколько остро стоит вопрос о спортивной журналистике в нашей стране? Здесь можно поговорить о качестве, и о количестве. Почему спрашиваю? Возможно, это уже следствие возраста, но на протяжении последних лет пяти-семи замечаю, что в прессе все меньше и меньше становится добротного материала, который способен наводить на критические мысли, предлагать, подталкивать и вообще затрагивать острые и больные темы.

Новиков: Ты абсолютно точно подметил тенденцию снижения качества спортивной журналистики на фоне бурного роста ее количественных объемов. Однако со своей колокольни предложу легкое уточнение. Содержательных текстов или той же достойной эфирной продукции, на мой взгляд, не стало меньше в абсолютных величинах. Но, если пустить в ход измерения относительные, то здесь картина действительно неприятно впечатляет. Настоящие профи тонут и теряются в толпе недоучек и самозванцев от профессии, получивших возможности для, так сказать, творческого самовыражения на общих для всех правах. Найти добротную пищу для ума в океане букв, абзацев, веселых или печальных картинок, сонмище реплик и видеокадров становится все труднее — это я замечаю уже как заинтересованный читатель и зритель.

Важно оговорить, что сам по этому поводу давно не печалюсь и не рефлексирую. Полагаю, все происходящее закономерно и никак не подвластно нашему внешнему управлению-воздействию. Человечество должно проживать некие периоды отклонений от норм, проб и ошибок, дабы затем постепенно происходила отладка механизмов его развития. По-моему, нечто подобное происходит сегодня в информационном поле, в том числе спортивном.

Границы профессии журналиста размываются. Мы живем в пору массового увлечения блогами и соцсетями. Они тоже понесли в мир множество информации, порой ценной. И весь этот бум напоминает громадный кубковый турнир, куда изначально допускаются тысячи команд — от любителей до высококлассных профи. Давай считать, что сейчас в разгаре дальний от решающих стадий этап отбора. Но придет пора, и слабаки отсеются. Победят все равно сильнейшие.