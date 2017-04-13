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«Интер» готов предложить за Мбаппе 70 млн евро

14.04.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Интер» включился в борьбу за форварда «Монако» Килиана Мбаппе, на которого также претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что за 18-летнего дебютанта сборной Франции миланский клуб готов заплатить 70 миллионов евро, видя в нем идеального партнера для нападающего команды Мауро Икарди.

Переговоры между «Интером» и «Монако» уже начались.

Ранее стало известно, что монегаски отказались продавать Мбаппе «Манчестер Юнайтед» за 80 и 110 миллионов евро.

В 34 матчах текущего сезона на счету игрока 21 гол и 11 результативных передач.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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«Интер» готов предложить за Мбаппе 70 млн евро

 
 
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«Интер» включился в борьбу за форварда «Монако» Килиана Мбаппе, на которого также претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

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