Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко поделился мнением о финансовой стабильности БАТЭ.

«Фиксируя десять лет экономического благополучия и спортивного процветания «желто-синего» клуба, мы как-то упустили из виду одно важное обстоятельство. Ну, то есть мы про него знаем, помним и всегда готовы подчеркнуть в любом разговоре. Но все же перестали с этим считаться. Обстоятельство известное: БАТЭ живет на свои. На деньги, зарабатываемые в еврокубках. Это достаточные деньги, чтобы припевать, Но недостаточные, чтобы надувать подушку безопасности на годы вперед.

Один невыход в группу Лиги чемпионов — уже мощный удар по бюджету. Два подряд невыхода... Последствия неизвестны, потому что дважды кряду мимо кассы команда еще не пролетала. Да и не важно это, по большому счету, — считать, сколько раз Акела должен промахнуться, чтобы состариться и спеть последнюю песню.

Важно другое: отключение от еврокубковой сети рано или поздно обесточит борисовский клуб. Потому что других источников энергии у него нет.

У БАТЭ тоже есть господдержка и спонсоры. Но ничего сильно «титульного-генерального», а город — районный центр с неприметным промышленным потенциалом. И не сегодня сказано, что перепадает клубу от этих щедрот мелочь. А по гамбургскому счету ручей вообще течет в обратном направлении, и помогать приходится самим — одноименному заводу из лигочемпионских прибылей. И если вы считаете, что эта поддержка из категории «сколько не жалко», ну, наверное, вас можно поздравить с позитивным взглядом на жизнь.

По сущности своей, БАТЭ клуб частный. И если задуматься, то его самый близкий «родственник» в высшей лиге, это «Крумкачы». Такие же частные, без бюджетной пуповины. Может, здесь даже отыщется один из мотивов, почему в прошлом году Капский проникся и одолжил «воронам» 150 тысяч — они одной крови, но это не суть. Суть — если убрать из-под БАТЭ платформу еврокубковой группы, то он обречен.

Вот отсюда-то и весь борисовский темперамент. И все нервы, которые постоянно натянуты. Попробуйте пожить так, в постоянном напряжении, когда гарантией завтрашнего дня служит только одно — большие победы в дне сегодняшнем. И мы посмотрим, насколько у вас хватит выдержки.

Это только кажется, что БАТЭ выигрывает и купается в славе, и почивает на лаврах. Купаться-то он купается, но почивают как раз другие, которых кормят независимо от того, на каком месте они финишируют. Кормят хуже, лучше — но достаточно для участия в соревнованиях. Борисов как велосипед — устойчив лишь тогда, когда крутятся педали. Цена ошибки в БАТЭ слишком высока. Вот поэтому клуб всегда на взводе. Поэтому Капский так болезненно реагирует на поражения и симптомы самоуспокоенности игроков. Поэтому так осторожен в кадровой политике вообще и в части тренерских назначений в частности. Эксперименты чреваты — и могут дорого обойтись», – написал Кайко.