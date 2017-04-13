В Молодечно 21-22 апреля пройдет 13-я областная олимпиада по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», сообщили корреспонденту БелТА в Минском областном институте развития образования.

В областной олимпиаде будут состязаться учащиеся 10-11 классов, победители и призеры районных олимпиад аналогичного профиля, а также представители Минского государственного областного лицея и Минского областного кадетского училища. Состязание будет состоять из пяти туров: тестирование знаний учащихся, баскетбол, плавание на дистанции 50 м, гимнастика (акробатические комбинации), конкурс физической подготовленности.

«Под пристальным вниманием судейской коллегии ребята продемонстрируют свои знания, ловкость и мастерство. Атмосфера соревнований будет способствовать совершенствованию не только теоретических знаний учащихся, но и практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Подобные соревнования повышают интерес школьников к занятиям физкультурой, ведь многие из них планируют профессиональную педагогическую деятельность в области физической культуры и спорта», — подчеркнули организаторы областной олимпиады.

Целью предстоящего мероприятия является пропаганда здорового образа жизни учащихся, повышение значимости олимпийской культуры в формировании мировоззрения молодежи.

Традиционно олимпиада проводится в три этапа. В первом этапе принимают участие все желающие — учащиеся учреждений общего среднего образования. Во второй этап проходят победители и призеры школьных состязаний. На областном этапе определяются сильнейшие физкультурники центрального региона среди учащихся.