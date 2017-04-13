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Владимир Курнев: «Отсутствие ТВ трансляций матчей 3-го тура? Это никуда не годится»

14.04.2017 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Владимир Курнев поделился мыслями о том, что ни один матч 3-го тура чемпионата Беларуси не будет показан по ТВ.

— Болельщикам в этом туре придется пойти на матчи или искать их в интернете, так как общедоступное телевидение не покажет ни одного поединка, объясняя это занятостью ПТС. Можно ли к этому относиться спокойно?

— Это ненормально. Возьмем в пример ту же соседнюю Россию. Играют и в субботу, и на Пасху. В воскресенье у них центральный матч, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит». Там будет полный стадион, поверьте. Тысяч сорок соберется. А у нас в этот день играть не будут, но при этом в субботу не могут показать ни матча. При этом мы хотим, чтобы у нас развивался футбол. Это никуда не годится, – сказал Курнев.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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Владимир Курнев: «Отсутствие ТВ трансляций матчей 3-го тура? Это никуда не годится»

 
 
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Белорусский специалист Владимир Курнев поделился мыслями о том, что ни один матч 3-го тура чемпионата Беларуси не будет показан по ТВ.

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