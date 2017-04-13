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Елена Скрипель: «Думаю, Иванков оказался попросту не готов принять наши предложения и взять на себя достаточно сложную работу и ответственность»

14.04.2017 09:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель рассказала, почему не удалось договориться с Иваном Иванковым.

— БАГ ведь вела переговоры с Иваном Иванковым относительно должности главного тренера. Почему не получилось договориться?

— Предварительно мы сделали это устно и в переписке. Но утверждение так и не состоялось. Думаю, что он оказался попросту не готов принять наши предложения и взять на себя достаточно сложную работу и ответственность, поэтому и не появился на переговорах. Это несмотря на то, что у нас состоялось довольно плодотворное общение и мы приняли все выдвинутые им условия. Оставалось лишь поставить подписи... Наверное, на тот момент он руководствовался какими-то своими соображениями. Но мне о них неизвестно, – сказала Скрипель.

 
 
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Председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель рассказала, почему не удалось договориться с Иваном Иванковым.

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