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ЮЧМ-2017. Беларусь против Чехии
14.04.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Юниорский чемпионат мира-2017
Словакия
Группа B
Чехия U-18 – Беларусь U-18
14 апреля, 20.30
Положение команд: США – 3 (1), Россия – 3 (1), Чехия – 0 (0), Швеция – 0 (1), Беларусь – 0 (1).
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Юниорский чемпионат мира-2017 Словакия Группа B Чехия U-18 – Беларусь U-18 14 апреля, 20.30 Положение команд: США – 3 (1), Россия – 3 (1), Чехия – 0 (0), Швеция – 0 (1), Беларусь – 0 (1).
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