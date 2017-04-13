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ЮЧМ-2017. Беларусь против Чехии

14.04.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Юниорский чемпионат мира-2017

Словакия

Группа B

Чехия U-18 – Беларусь U-18

14 апреля, 20.30

Положение команд: США – 3 (1), Россия – 3 (1), Чехия – 0 (0), Швеция – 0 (1), Беларусь – 0 (1).

 
 
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Юниорский чемпионат мира-2017 Словакия Группа B Чехия U-18 – Беларусь U-18 14 апреля, 20.30 Положение команд: США – 3 (1), Россия – 3 (1), Чехия – 0 (0), Швеция – 0 (1), Беларусь – 0 (1).

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