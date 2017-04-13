Белорусский специалист Михаил Климин поделился мнением о натурализации игроков для сборной.

- Натурализация – это хорошо?

– Я считаю плохо. Я никогда в жизни не буду считать их патриотами. Это не их страна в любом случае, они здесь зарабатывают деньги. Не сказать, что я к ним отношусь плохо, скорее средне. Они помогают сборной, но я не верю, что они будут биться и пластаться. Во-первых, они чье-то место займут. Наши бьются-бьются, а едут канадцы. Если мы играем сборной Беларуси, то давайте играть сборной Беларуси. Или давайте тогда всех канадцев натурализуем, но все же будут знать, что это канадцы играют. Не такая радость от победы, у нас своя страна есть. Я считаю, что наши пацаны достойны играть на чемпионате мира, – сказал Климин.

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