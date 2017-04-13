﻿ Виктор Шершуков: «Куровский – один из тех спортсменов, кого могут ждать большие перспективы, Костя идет по такому же графику, что и Арямнов». 21.by
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Виктор Шершуков: «Куровский – один из тех спортсменов, кого могут ждать большие перспективы, Костя идет по такому же графику, что и Арямнов»

14.04.2017 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков рассказал о прогрессе молодого белоруса Константина Куровского, который стал победителем юниорского чемпионата мира в категории свыше 94 килограмм.

– Костя родился и живет в Гродно, воспитанник местной школы тяжелой атлетики. Егор тренируем я и его отец.

Не даром мы каждый год проводим чемпионат страны в Гродно, потому что там развитие тяжелой атлетики на уровне. Руководство городское помогает, а когда есть помощь, то и результат приходит.

- Планировали золотую медаль?

– Ехали, безусловно, выигрывать, но не думали, что придется так сложно. Очень фактурными соперники оказались. Костя весит 101 килограмм, россиянин, который занял 2-е место – 110, а два иранца – 130 и 140. Но это не помешало нашему спортсмену и победить, и личный рекорд установить.

В этом году я аттестовал Константина и еще одного спортсмена в национальную команду. Хотя им было еще по 16 лет.

- Андрей Арямнов стал олимпийским чемпионом в 20 лет. Константин сможет повторить его успех?

– Могу сказать, что Куровский – один из тех спортсменов, кого могут ждать большие перспективы. Пока еще он очень молод, чтобы давать бой взрослым спортсменам. Если же будет прогрессировать такими же темпами, то уже в следующем году может быть в шестерке на взрослом чемпионате Европы и в восьмерке на чемпионате мира. Но тут не нужно форсировать события. Тяжеловесы «созревают» поздно. А феномен Арямнова – это скорее исключение. Хотя сейчас Костя идет практически по такому же графику, что и Андрей в свое время, – рассказал Шершуков.

 
Теги: Гродно
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков рассказал о прогрессе молодого белоруса Константина Куровского, который стал победителем...

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