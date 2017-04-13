МИНСК, 14 апр — Sputnik. На II Европейских играх, который продут в Беларуси в 2019 году, будут работать несколько тысяч волонтеров, сообщил Sputnik министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко.

В Национальном олимпийском комитете Беларуси в четверг состоялся открытый диалог на тему "Волонтер — душа спорта", который был приурочен к подготовке белорусской волонтерской команды для работы на II Европейских играх 2019 года в Беларуси.

"На чемпионате по хоккею в 2014 году была тысяча волонтеров. К евроиграм эта цифра увеличится в несколько раз. Потому что масштаб будет больше, чем в предыдущие годы", — пояснил Шамко.

Подготовка волонтеров уже начата. В ряде вузов под эгидой БРСМ и министерства созданы центры.

"В подготовке волонтеров активную роль играет министерство и БРСМ. В ряде вузов созданы центры. Наша задача все это объединить под одно крыло. Будет создан центр, который возьмет на себя детальную координацию. Это будет обмен информацией, анализ опыта других стран при проведении крупных спортивных мероприятий. Сегодня мы активно работаем с Азербайджаном, который принимал первые Евроигры", — сказал министр.

Он добавил, что на протяжении последний лет количество спортивных мероприятий в Беларуси увеличилось почти в три раза: с 25 в 2012 году до 80 в текущем. В их число входят международные спортивные форумы, начиная от матчей Лиги Европы и заканчивая мировыми первенствами.

Минск был выбран столицей II Европейских игр в октябре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов.