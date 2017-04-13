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Иранская компания выделит 1 млн долларов на строительство Дворца художественной гимнастики в Минске

14.04.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Иранская компания «Кейсон» выделит 1 млн долларов на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске. Об этом говорится в указе № 119 от 12 апреля 2017 года.

Деньги в белорусский бюджет должны быть перечислены до конца 2017 года. «Кейсон» вправе относить их на затраты при строительстве многофункционального комплекса в районе Национальной библиотеки.

Помощь на строительство спортивного объекта — это своего рода плата за продление на 2 года сроков окончания возведения «Магнита Минска». Объект нужно будет сдать до конца 2018 года. Сохранение действия изначального указа позволяет пролонгировать ряд преференций для строительства объекта и избежать изъятия участка.

В 2014 году Александр Лукашенко уже продлевал иранцам сроки окончания строительства. Тогда компания выделила 2 млн долларов на возведение нового здания Верховного суда.

 Как сообщалось ранее, Дворец художественной гимнастики будет построен к 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Иранская компания «Кейсон» выделит 1 млн долларов на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске.

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