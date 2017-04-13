Иранская компания «Кейсон» выделит 1 млн долларов на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске. Об этом говорится в указе № 119 от 12 апреля 2017 года.

Деньги в белорусский бюджет должны быть перечислены до конца 2017 года. «Кейсон» вправе относить их на затраты при строительстве многофункционального комплекса в районе Национальной библиотеки.

Помощь на строительство спортивного объекта — это своего рода плата за продление на 2 года сроков окончания возведения «Магнита Минска». Объект нужно будет сдать до конца 2018 года. Сохранение действия изначального указа позволяет пролонгировать ряд преференций для строительства объекта и избежать изъятия участка.

В 2014 году Александр Лукашенко уже продлевал иранцам сроки окончания строительства. Тогда компания выделила 2 млн долларов на возведение нового здания Верховного суда.

Как сообщалось ранее, Дворец художественной гимнастики будет построен к 2019 году .