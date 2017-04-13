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Иранская компания выделит 1 млн долларов на строительство Дворца художественной гимнастики в Минске
14.04.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Иранская компания «Кейсон» выделит 1 млн долларов на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске. Об этом говорится в указе № 119 от 12 апреля 2017 года.
Деньги в белорусский бюджет должны быть перечислены до конца 2017 года. «Кейсон» вправе относить их на затраты при строительстве многофункционального комплекса в районе Национальной библиотеки.
Помощь на строительство спортивного объекта — это своего рода плата за продление на 2 года сроков окончания возведения «Магнита Минска». Объект нужно будет сдать до конца 2018 года. Сохранение действия изначального указа позволяет пролонгировать ряд преференций для строительства объекта и избежать изъятия участка.
В 2014 году Александр Лукашенко уже продлевал иранцам сроки окончания строительства. Тогда компания выделила 2 млн долларов на возведение нового здания Верховного суда.
Как сообщалось ранее, Дворец художественной гимнастики
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Иранская компания «Кейсон» выделит 1 млн долларов на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике в Минске.
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