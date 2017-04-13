﻿ Елена Скрипель: «Государство не потратило ни одного рубля на американку Диксон. А приезжала она в Минск или нет – это к спорту не имеет никакого отношения». 21.by
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Елена Скрипель: «Государство не потратило ни одного рубля на американку Диксон. А приезжала она в Минск или нет – это к спорту не имеет никакого отношения»

14.04.2017 11:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель поделилась мнением о выступлении натурализованных американок Кайли Диксон и Алаина Кван за Беларусь.

— Натурализованные американки Кайли Диксон и Алаина Кван часто подвергались критике не только за невысокие результаты, но и за то, что ни разу не побывали в Минске...

— Они действительно никогда не были в нашей столице. Не думаю, что этот факт имеет столь важное значение и каким-то образом повлиял на выполнение тех задач, которые стояли перед ними. Диксон выступила на Олимпиаде. Увы — хуже, чем мы рассчитывали. Но это спорт. К сожалению, травма, с которой Кайли отправилась в Бразилию, оказалась слишком серьезной, чтобы набрать достойные баллы. Ее выступление на Олимпиаде было под вопросом.

Хотела бы отметить, что государство не потратило ни одного рубля на американскую спортсменку. А приезжала она в Минск или нет —это к спорту не имеет никакого отношения. Сейчас необходимо строить планы на будущее, тем более не за горами домашние Европейские игры, и эти планы должны быть связаны с отечественными гимнастками в первую очередь, – заявила Скрипель.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель поделилась мнением о выступлении натурализованных американок Кайли Диксон и Алаина Кван за...

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