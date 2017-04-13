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Артем Дзюба: «Адекватные болельщики «Спартака» заслужили чемпионский титул. Но есть определенная группа сектантов»

14.04.2017 13:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба, ныне выступающий за «Зенит», оценил перспективы московской команды стать чемпионами в этом сезоне.

- Вас не расстраивает мысль, что «Спартак» может стать чемпионом раньше вас? – вопрос Дзюбе.

– Это футбол. Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов.

Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски. Но если откровенно такого судейства давно у «Спартака» не было. Плюс, конечно, же игра – Каррера сделал очень хороший коллектив.

- Что значит «такого судейства не было у «Спартака»?

– Можно взять много матчей, о которых никто не говорит. У «Ростова», например, удалили двух футболистов. Я считаю, это беспредел. «Амкар» спокойненько. Они все матчи додавливают при хорошем судействе. Я ни разу не видел, чтобы в Чечне кого-то судили так хорошо.

Обычно туда приезжаешь и получаешь пенальти почти на сто процентов. Странно все это было. Но сейчас не об этом. Мы хотим обыграть такой сильный «Спартак» на его территории, – сказал Дзюба.

 
 
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Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба, ныне выступающий за «Зенит», оценил перспективы московской команды стать чемпионами в этом сезоне.

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