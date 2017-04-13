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Биль (WTA). 1/4 финала. Саснович сыграет с Джорджи, Стрыцова – с Гергес
14.04.2017 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
За выход в полуфинал нового турнира в Швейцарии поспорят единственные оставшиеся сеяные теннисистки Барбора Стрыцова (1) и Юлия Гергес (7).
Сетка турнира
Ladies Open Biel Bienne
Биль, Швейцария
10 – 16 апреля 2017
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
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За выход в полуфинал нового турнира в Швейцарии поспорят единственные оставшиеся сеяные теннисистки Барбора Стрыцова (1) и Юлия Гергес (7).
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