﻿ Биль (WTA). 1/4 финала. Саснович сыграет с Джорджи, Стрыцова – с Гергес. 21.by
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Биль (WTA). 1/4 финала. Саснович сыграет с Джорджи, Стрыцова – с Гергес

14.04.2017 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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За выход в полуфинал нового турнира в Швейцарии поспорят единственные оставшиеся сеяные теннисистки Барбора Стрыцова (1) и Юлия Гергес (7). 

Сетка турнира здесь.

Ladies Open Biel Bienne

Биль, Швейцария

10 – 16 апреля 2017

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Барбора Стрыцова (Чехия)  Юлия Гергес (Германия)
Дата проведения
14 апреля, 17.30
Онлайн матча

 

Кристина Плишкова (Чехия)  Маркета Вондроушова (Чехия)
Дата проведения
14 апреля, 11.30
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Анетт Контавейт (Эстония)
Дата проведения
14 апреля, 10.00
Онлайн матча

 

Александра Саснович (Беларусь)  Камила Джорджи (Италия)
Дата проведения
14 апреля, 13.00
Онлайн матча

 

 
 
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За выход в полуфинал нового турнира в Швейцарии поспорят единственные оставшиеся сеяные теннисистки Барбора Стрыцова (1) и Юлия Гергес (7).

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