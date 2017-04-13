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Александр Медведев: «Дацюка и Войнова в этом плей-офф мы не увидим»

14.04.2017 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что защитник Вячеслав Войнов и нападающий Павел Дацюк не примут участия в оставшихся играх с магнитогорским «Металлургом».

– К сожалению, состояние игроков не позволяет вывести их из категории травмированных. Это означает, что в этом плей-офф мы их не увидим.

– Остаются ли шансы у Дацюка или Войнова выступить за сборную России на ЧМ-2017?

– Пока об этом рано говорить. До начала турнира осталось три недели. Когда врачи разрешат им работать в основной группе, потребуется дополнительное время для восстановления физической и спортивной формы. Главное, что риск повторного повреждения после таких травм очень велик, – сказал функционер.

 
 
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Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что защитник Вячеслав Войнов и нападающий Павел Дацюк не примут участия в оставшихся играх с магнитогорским...

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