Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что защитник Вячеслав Войнов и нападающий не примут участия в оставшихся играх с магнитогорским «Металлургом».

– К сожалению, состояние игроков не позволяет вывести их из категории травмированных. Это означает, что в этом плей-офф мы их не увидим.

– Остаются ли шансы у Дацюка или Войнова выступить за сборную России на ?

– Пока об этом рано говорить. До начала турнира осталось три недели. Когда врачи разрешат им работать в основной группе, потребуется дополнительное время для восстановления физической и спортивной формы. Главное, что риск повторного повреждения после таких травм очень велик, – сказал функционер.